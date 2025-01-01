Visualización de los despidos federales bajo el mandato de Trump [ENG]  

Desde el despido de inspectores generales hasta despidos masivos en el Departamento de Educación, la plantilla federal se está reduciendo. Hasta ahora, el Tribunal Supremo falló a favor de 12 despidos. Decenas de trabajadores están abandonando voluntariamente. USAID ha perdido 10 000 trabajadores, la cifra más alta en total. 5400 personas han sido despedidas en el Departamento de Defensa (0,8 % de los empleados), el segundo mayor recorte en términos de plantilla. Más recientemente, el Departamento de Estado ha despedido al 9 % de su personal.