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Visor de pantallas - La Abadía del Crimen

[Descripción del autor Manuel Pazos: las 93 habitaciones de La Abadía del Crimen se pueden visitar desde el navegador. He creado un visor que reproduce cómo el motor isométrico de Paco Menéndez construía cada pantalla, diseñada por Juan Delcán elemento a elemento]

| etiquetas: visor de pantallas , abadía del crimen , videojuego , extensum
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
BastardWolf #1 BastardWolf
Que bueno! Amaba este juego... No tenia ni idea que la version de Amstrad de cinta estaba reducida frente a la de diskete
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josde #5 josde
#1 Yo tengo todavía la cinta para Spectrum 48K.
2 K 47
BastardWolf #6 BastardWolf
#5 hace unos años sacaron unos sellos conmemorativos del juego. Megabonitos
2 K 38
josde #7 josde
#6 Antes sacaban sellos muy bonitos, correos hasta en eso ha metido ya el cazo, todavía lo venden 3,60€.  media
2 K 35
BastardWolf #8 BastardWolf *
#7 todavia? que guay, pense que las ediciones especiales o las comprabas en el momento o te quedabas sin ellas. Cuando salieron me escaquee un dia del curro para ir corriendo a Correos a comprar unas cuantas obleas xD
Estos sellos tienen una parte plateada que reacciona al calor y muestran un dibujo oculto
1 K 24
josde #9 josde
#8 Si lo venden en su tienda te soplan 2,99€ por el envió del sello
1 K 32
MAVERISCH #13 MAVERISCH
#7 #9 Mira que no regalarte el sello y el envío....
1 K 22
#14 mcfgdbbn3
#13: Es que si no pones un sello aparte, te matasellan ese sello y entonces pierde todo su valor. :-P
1 K 19
#10 SpeakerBR
No me imaginaba los detalles de los elementos 15, 16 y 17 de Spectrum. Realmente gráficamente era una locura.

#1 De Amstrad había dos versiones por la RAM, una para 128KB y otra para 64KB. Las diferencias eran pocas: las vidrieras se habian simplificado, se eliminaron unas habitaciones de paso sin importancia,...

#5 No salio para Spectrum 48K, sino únicamente para 128K.
1 K 18
josde #11 josde
#10 Tienes razón es del 128K se carga con Load "", lo he mirado donde tengo los juegos en un armario.
1 K 32
Skiner #15 Skiner
#1 Terrible moverse por el laberinto, nunca conseguí pasarlo.
0 K 7
#2 galaicocatalán
#0 Gracias por compartir
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Deckardio #3 Deckardio
#2 Un placer, hay gente que hace cosas chulísimas :-)
2 K 45
#4 eqas
Pues yo tenía el de MSX y no recuerdo que fuera monocromático como Spectrum. La mayoría de los juegos en Europa eran adapaciones de Spectrum (por tanto, lo odiábamos), pero la Abadía no la recuerdo así. Luego probabas cartuchos de Konami, Taito, Sega, etc pirateados en cinta... y alucinabas con el sonido, los gráficos, la jugabilidad... Los japoneses estaban a años luz en desarrollo para MSX.
3 K 45
BastardWolf #12 BastardWolf
#4 el desarrollo se hizo en CPC, que le daba mil vueltas en tema colores al Spectrum
1 K 24

menéame