Visor de pantallas - La Abadía del Crimen

[Descripción del autor Manuel Pazos: las 93 habitaciones de La Abadía del Crimen se pueden visitar desde el navegador. He creado un visor que reproduce cómo el motor isométrico de Paco Menéndez construía cada pantalla, diseñada por Juan Delcán elemento a elemento]
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Estos sellos tienen una parte plateada que reacciona al calor y muestran un dibujo oculto
#1 De Amstrad había dos versiones por la RAM, una para 128KB y otra para 64KB. Las diferencias eran pocas: las vidrieras se habian simplificado, se eliminaron unas habitaciones de paso sin importancia,...
#5 No salio para Spectrum 48K, sino únicamente para 128K.