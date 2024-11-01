La gripe aviar llega a las puertas de Doñana

La detección de gripe aviar en un ave silvestre en el Caño del Guadiamar en Aznalcázar reaviva el temor a brotes en una de las zonas de mayor biodiversidad de Europa. En plena época de migraciones, el riesgo de propagación se multiplica. Un somormujo lavanco, encontrado muerto hace unos días en la orilla, ha confirmado los temores que ya se agitaban entre biólogos y agentes forestales: el virus ha llegado a las puertas de Doñana. Según ha informado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se trata por ahora de un caso aislado.