edición general
17 meneos
19 clics
La violencia contra el colectivo LGTBI+ se dispara: las agresiones se triplican en dos años

La violencia contra el colectivo LGTBI+ se dispara: las agresiones se triplican en dos años

El 54% de las personas LGTBI+ ha sufrido algún episodio de odio en el último año, ya sea presencial o digital, y el 22% ha sido víctima de una agresión física. El estudio incorpora, por primera vez, el impacto de esta violencia en el entorno digital, donde cuatro de cada diez personas LGTBI+ afirman haber sufrido ataques en redes sociales.

| etiquetas: agresiones , colectivo , lgtbi
14 3 0 K 108 actualidad
3 comentarios
14 3 0 K 108 actualidad
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
Un triunfo de la extrema derecha con el imprescindible apoyo de la derecha peperra, que les blanquea y cede sillones. Han conseguido que ser un homófobo, un xenófobo o un negacionista del cambio climático deje de ser algo avergonzante para ser una opción más.
2 K 25
Mediorco #1 Mediorco
Vox está muy contento. Estaba buscando exactamente esto
3 K 20
jadcarpan #3 jadcarpan
Sacado de Deepseek:

"Un estudio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre sentencias entre 2002 y 2021 añade que el agresor suele actuar solo y a menudo se identifica con ideologías de extrema derecha (54,3%) o grupos religiosos extremistas (15,2%)"

Ahora tengo curiosidad por ver como ha variado en estos ultimos 5 años.
0 K 6

menéame