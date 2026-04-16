La violencia contra el colectivo LGTBI+ se dispara: las agresiones se triplican en dos años

El 54% de las personas LGTBI+ ha sufrido algún episodio de odio en el último año, ya sea presencial o digital, y el 22% ha sido víctima de una agresión física. El estudio incorpora, por primera vez, el impacto de esta violencia en el entorno digital, donde cuatro de cada diez personas LGTBI+ afirman haber sufrido ataques en redes sociales.