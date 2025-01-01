La violación colectiva de un menor en un multitudinario festival conmociona a Marruecos

Los marroquíes se han visto conmocionados por la noticia de la violación colectiva de Mohamed, que fue drogado y agredido sexualmente el pasado jueves por más de una decena de hombres jóvenes de la región. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), una de las ONG más activas de la sociedad civil, ha documentado en una denuncia dirigida a la Fiscalía el “terrible delito” cometido contra el joven de Yusufía. La policía marroquí ya ha practicado una detención y ha identificado a los sospechosos, informaba este martes el portal...