El viñetista Julio Rey habla abiertamente de lo que nadie se atreve: “Ayuso sin pinganillo es una caricatura”

Julio Rey se mostraba completamente desconcertado con las posturas que la política popular llega a adquirir. Con motivos políticos, con motivos electorales, incluso con motivos de poder, el ansia de poder y la lucha de poder dentro de su partido la está llevando a adoptar posiciones populistas tan extremas y, desgraciadamente, está obligando a su líder a seguir por el mismo camino, pero vamos, es bien dicho que la señora Ayuso, sin pinganillo, es una auténtica caricatura", sentenciaba.