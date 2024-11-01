edición general
Una viñeta racista se incluye en la demanda de un oficial negro contra el Departamento de Policía de Chicago

Esta viñeta forma parte de las pruebas presentadas en una demanda federal interpuesta el 26 de agosto por el agente de policía de Chicago Anthony Banks, en la que alega acoso racial, represalias y un entorno laboral hostil en el Departamento de Policía de Chicago (CPD). En marzo, el agente recibió un correo electrónico en su teléfono móvil de trabajo con la imagen. Sobre la imagen aparece la pregunta: "¿Cuando se siente un negro más frustrado?". Y debajo la respuesta: "¡Cuando intenta volarse los sesos!".

comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Me resulta curioso como los americanos evitan a toda costa la palabra nigger. Prefieren mostrar a un tipo volándose los sesos a enseñar la palabra escrita
karakol #2 karakol
#1 No todos. :-D  media
themarquesito #3 themarquesito
#1 Hay palabras allí que son tabú como nigger/negro, así que se suelen censurar o mencionar como "n-word". Otras palabras racistas que no se pueden pronunciar bajo ningún concepto son spic, dago, jap, o chink.
Luego están esas palabras que uno no puede pronunciar en televisión por considerarse malsonantes como fuck, ass, cunt, shit, cocksucker, motherfucker, o tits, por remitirme al famoso monólogo de George Carlin.
karakol #4 karakol
#3 No sé si es lo habitual o es que siempre voy a dar con los lápices menos afilados del estuche, pero ya me ha pasado varias veces, y en diferentes lugares de Europa, escuchar a estadounidenses llamar afroamericanos a negros europeos y hasta africanos.

Supongo que debe ser cosa de creerse el ombligo del mundo.
#6 Tailgunner
#4 porque ellos creen que la forma polite de llamar a los negros, da igual su procedencia, es afroamericano... no busques explicación, simplemente no dan para más incluso cuando quieren ser educados... al igual, para ellos el gentilicio de un estadounidense es americano, un guatemalteco no es americano para ellos. También insisten mucho en separar a America en 2 contienntes, yo estudié America como un único contiennte, no sé si eso ha cambiado pero ellos insisten muchísimo en que son 2: Norte y Sur.
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
#4 se denominan a si mismo "americans", con eso te digo todo
Nómada_sedentario #8 Nómada_sedentario
#3 pero creo que entre la propia comunidad afroamericana, en ciertos ambientes, es habitual (o al menos era) que se definiesen a si mismos como negro/es (pronunciado "nigro") o se dirijan a sus conocidos como nigger/nigga. Es así?
victorjba #5 victorjba
Para evitar que 5 negros violen a una blanca hay que montar un partido de baloncesto :troll:
