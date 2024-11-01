Una viñeta racista se incluye en la demanda de un oficial negro contra el Departamento de Policía de Chicago  

Esta viñeta forma parte de las pruebas presentadas en una demanda federal interpuesta el 26 de agosto por el agente de policía de Chicago Anthony Banks, en la que alega acoso racial, represalias y un entorno laboral hostil en el Departamento de Policía de Chicago (CPD). En marzo, el agente recibió un correo electrónico en su teléfono móvil de trabajo con la imagen. Sobre la imagen aparece la pregunta: "¿Cuando se siente un negro más frustrado?". Y debajo la respuesta: "¡Cuando intenta volarse los sesos!".