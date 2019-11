Villegas se desmarca y dice ahora que C's no quiere ilegalizar partidos independentistas

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha precisado este viernes que su formación no propone "ilegalizar los partidos independentistas" tras la proposición no de ley (PNL) aprobada por Vox, PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid para que se ilegalice a "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación". Para Villegas "la moción del texto", la PNL, "no es lo más exacto" porque, según ha explicado, "no se sabe qué es eso de que atenten contra la unidad de España jurídicamente".