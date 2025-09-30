Villaverde responde a Vox: «Si ser un estercolero es defender el respeto, la igualdad y la pluralidad estoy orgulloso de ser rector»

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha querido responder este martes al Grupo Parlamentario Vox que la pasada semana ha indicado que la Universidad de Oviedo se estaba convirtiendo en un «estercolero» y ha asegurado que «si ser un estercolero es seguir defendiendo el respeto, la dignidad, la igualdad, la inclusión, la pluralidad, está muy orgulloso de ser el rector de esta universidad».
La gente prefiere pagar 14.000 euros e ir a una universidad privada antes que ir gratis al estercolero en el que el rector ha convertido a la Universidad de Oviedo
Lo que es un estercolero es Vox, que está lleno de mierdas como este
La manzana no cae nunca muy lejos del árbol..