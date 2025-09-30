edición general
Villaverde responde a Vox: «Si ser un estercolero es defender el respeto, la igualdad y la pluralidad estoy orgulloso de ser rector»

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha querido responder este martes al Grupo Parlamentario Vox que la pasada semana ha indicado que la Universidad de Oviedo se estaba convirtiendo en un «estercolero» y ha asegurado que «si ser un estercolero es seguir defendiendo el respeto, la dignidad, la igualdad, la inclusión, la pluralidad, está muy orgulloso de ser el rector de esta universidad».

7 comentarios
Lythos60 #2 Lythos60
A estos (VOX) lo de la educación les resbala. Lo suyo es revolcarse en la mierda
Harkon #1 Harkon
Las declaracioens a las que responde el rector de la universidad de Oviedo, son estas, de Javier Jove y dichas en sede parlamentaria:

La gente prefiere pagar 14.000 euros e ir a una universidad privada antes que ir gratis al estercolero en el que el rector ha convertido a la Universidad de Oviedo

x.com/JavierJove_/status/1973001287030722731

Lo que es un estercolero es Vox, que está lleno de mierdas como este
Fartucu #3 Fartucu
#1 ¿Por qué dice vuorgx que esa universidad es un estercolero? intento racionalizar este tipo de declaraciones aunque parezcan irracionales.
Machakasaurio #5 Machakasaurio
#3 por qué la privada les dará sobres, y regalará la carrera a sus cachorros(como a los del PP...)
La manzana no cae nunca muy lejos del árbol..
Khadgar #6 Khadgar
#3 Empecemos por el principio ¿sabe VOX qué cojones es una universidad? :troll:
#4 Tecar *
Cuando vengan con el lanzallamas ya verás, que no serás el primero al que amenazan.
:troll:
#7 Vamohacalmano
No seré yo quien no critique la universidad pública a día de hoy, porque quiero que sea un faro de excelencia y conocimiento. Pero este señor rector se ha ganado todo mi respeto, mis dieses por este señor.
