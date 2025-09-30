Villaverde responde a Vox: «Si ser un estercolero es defender el respeto, la igualdad y la pluralidad estoy orgulloso de ser rector»

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha querido responder este martes al Grupo Parlamentario Vox que la pasada semana ha indicado que la Universidad de Oviedo se estaba convirtiendo en un «estercolero» y ha asegurado que «si ser un estercolero es seguir defendiendo el respeto, la dignidad, la igualdad, la inclusión, la pluralidad, está muy orgulloso de ser el rector de esta universidad».