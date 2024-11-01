Villarejo sitúa a Mauricio Casals como enlace entre el Ejecutivo de Rajoy y jueces afines para poner en marcha la Operación Cataluña

Un audio revelado del excomisario José Manuel Villarejo vuelve a situar al empresario mediático Mauricio Casals, presidente del periódico La Razón y alto directivo de Atresmedia, en el centro de una estructura paralela de poder que habría intervenido en la llamada Operación Cataluña. La grabación, realizada durante una comida en la que participó también Juan Antonio González, muestra a Villarejo describiendo con absoluta naturalidad la existencia de jueces afines, la implicación del CNI y la interlocución con dirigentes del Gobierno, con...