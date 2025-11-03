Vilaplana declara que Mazón se despidió de ella en el parking hablando de fútbol

La periodista ha afirmado que el presidente no mencionó la emergencia, que comieron solos en un reservado, a él le llevaron unos papeles para firmar y que estuvo tranquilo a pesar de recibir muchas llamadas. Ha negado que le mostrara el vídeo de Utiel, que ni siquiera ella lo vio porque no abrió el link, y acepta que se pida a la empresa del aparcamiento el tiquet de su vehículo porque ella no lo conserva. Se despidieron en la puerta del aparcamiento, sin prisa, hablando de fútbol.
Los votantes del PP son cómplices, y aprueban esta gestión.
¿Cómo va a dimitir si están de acuerdo?
Y recordemos .. el sucesor será uno de los que hasta antesdeayer, han estado manteniendo y aplaudiendo
