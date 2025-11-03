edición general
15 meneos
38 clics
Vilaplana declara que Mazón se despidió de ella en el parking hablando de fútbol

Vilaplana declara que Mazón se despidió de ella en el parking hablando de fútbol

La periodista ha afirmado que el presidente no mencionó la emergencia, que comieron solos en un reservado, a él le llevaron unos papeles para firmar y que estuvo tranquilo a pesar de recibir muchas llamadas. Ha negado que le mostrara el vídeo de Utiel, que ni siquiera ella lo vio porque no abrió el link, y acepta que se pida a la empresa del aparcamiento el tiquet de su vehículo porque ella no lo conserva. Se despidieron en la puerta del aparcamiento, sin prisa, hablando de fútbol.

| etiquetas: vilaplana , mazon , parking , hablando , futbol mientras , morian , valencianos
12 3 2 K 132 actualidad
16 comentarios
12 3 2 K 132 actualidad
Comentarios destacados:    
fareway #2 fareway *
Feijóo ha defendido esto 1 año. VOX ha defendido esto 1año.
6 K 74
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 justo el tiempo que necesitaba para cobrar la vitalicia.
1 K 21
#12 Almirantecaraculo
#2 y los votantes del PP siguen defendiendo esta gestión, cuando vuelven a votarles una y otra vez. Da igual la DANA, que las residencias, que el Yak42, que el 11m, que los cribados del cáncer, que el zendal.
Los votantes del PP son cómplices, y aprueban esta gestión.
¿Cómo va a dimitir si están de acuerdo?
0 K 7
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#7 Lo hago para que digas algo, ya se que tu lo eres.
1 K 28
rob #11 rob
#9 Tu, lleva tilde.
0 K 14
Dene #8 Dene *
Hablando de futbol, tocate los huevos, en mitad de una crisis con 200 y pico muertos y comentando el partido del domingo.

Y recordemos .. el sucesor será uno de los que hasta antesdeayer, han estado manteniendo y aplaudiendo
1 K 25
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 Y Feijóo calladito y sin dar pie con bola de por que su apoyo
1 K 33
SeñorMarron #13 SeñorMarron
#10 Feijoo estuvo informado desde el primer momento, como dijo... supongo que del fútbol, que es lo que les importa a esta gentuza
0 K 7
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A mi lo que me jode de todo esto es que le chafasen los valencianos al molt honorable la cita con la churri. Normal que necesite tomarse una baja.
0 K 14
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Tu si que eres cansino y irrelevante
2 K 35
rob #7 rob
#5 Se escribe "e irrelevante"
0 K 14
Antipalancas21 #6 Antipalancas21 *
#3 Tu si que eres cansino
2 K 13
elgranpilaf #16 elgranpilaf
#6 Se escribe tú sí que eres cansino
0 K 10
#14 DenisseJoel
Ahora ya está sobradamente claro que Vox apoya a políticos corruptos, ineptos y criminales de la vieja política, así que el único motivo válido para seguir votándoles es ser gilipollas.
0 K 11
#15 pirat *
feicjoo mentiroso compulsivo
pagascal indecente encubridor
0 K 8

menéame