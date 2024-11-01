edición general
Vilaplana asegura que Mazón no soltaba el móvil pero actuaba "con total normalidad"

Vilaplana asegura que Mazón no soltaba el móvil pero actuaba "con total normalidad"

Vilaplana ha declarado que ella tenía el teléfono silenciado, pero que el entonces presidente no paraba de recibir llamadas y de enviar WhatsApp, pero que pese a todo "actuaba con total normalidad" pese a que Valencia estaba viviendo el peor día de su historia. Un día que acabó con 229 personas fallecidas.

colipan #2 colipan
Me empotraba como otras veces, era amor.
#6 bibubibu
Y mi pregunta es, ¿a que viene ahora esta declaración?. ¿Porqué se ha mantenido callada durante un año entero?.

Y no me vale que la jueza la haya llamado a declarar, porque lo podria haber hecho desde el primer momento y no dijo nada.
#8 PerritaPiloto
#6 Porque si se aduerda con un periodista que la conversación sea "off the record" el periodista no puede decir nada de ese contenido, a menos que lo confirme con otra fuente. Tienen un código deontológico, aunque muchos se lo pasen por el forro.

Y porque si dice algo se le acaban las comidas con el resto de altos cargos.
JackNorte #1 JackNorte
Total normalidad que provoco cientos de muertos evitables.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho *
A Maribel Vilaplana le ha costado darse cuenta que su amante era un ser insensible y psicópata.
lonnegan #5 lonnegan *
#3 Fíjate que yo tengo mis dudas de que fueran amantes. Mas bien me parece que el iba detrás de ella como un idiota, baboseando.
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
#5 De una forma o de otra es terrible el momento porque simultáneamente se estaba produciendo una gran tragedia humana y el CECOPI estaba a la espera
themarquesito #9 themarquesito
#5 Yo también sospecho que van por ahí los tiros, que él tenía intenciones y quería hacer uso de su flamante cargo para lograr algo
#4 Agrimensor
"el peor día de su historia"

Eso parece un tanto exagerado. Podría haber precisado: "el peor día de la década", "el peor día de este siglo"
