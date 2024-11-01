Vilaplana asegura que Mazón no soltaba el móvil pero actuaba "con total normalidad"

Vilaplana ha declarado que ella tenía el teléfono silenciado, pero que el entonces presidente no paraba de recibir llamadas y de enviar WhatsApp, pero que pese a todo "actuaba con total normalidad" pese a que Valencia estaba viviendo el peor día de su historia. Un día que acabó con 229 personas fallecidas.
| etiquetas: vilaplana , mazon , juicio
Y no me vale que la jueza la haya llamado a declarar, porque lo podria haber hecho desde el primer momento y no dijo nada.
Y porque si dice algo se le acaban las comidas con el resto de altos cargos.
Eso parece un tanto exagerado. Podría haber precisado: "el peor día de la década", "el peor día de este siglo"