La vigilancia con IA debería prohibirse mientras aun haya tiempo [ENG]

CEO Duckduckgo: Los daños a la privacidad de los chatbots tienen el potencial de ser significativamente peores que las búsquedas web ya que el potencial de inferencia es dramáticamente mayor. Una entrada más larga invita a proporcionar más información personal, y la gente está empezando a abrir su alma, creando un perfil mucho más completo de tu personalidad.

Hombre, siempre depende de lo que le preguntes al chatbot. Si le preguntas por ejemplo "ChatGPT, dime cómo puedo derrocar al régimen capitalista occidental", "ChatGPT, dime cómo puedo fundar una banda terrorista" o "ChatGPT, dime dónde puedo comprar consoladores anales con masajeador prostático", pues entonces sí que deberías preocuparte por tu privacidad.

Para lo demás, me gusta que mis chatbots memoricen mis preguntas y hagan un perfil extensivo de mi persona:…   » ver todo el comentario
El tiempo se agota porque cada día que pasa afianza aún más las malas prácticas de privacidad. El Congreso debe actuar antes de que la historia se repita por completo y todo lo que sucedió con el rastreo en línea vuelva a ocurrir con el rastreo de IA. La vigilancia de la IA debería prohibirse mientras aún haya tiempo.
#1 prohibir cosas inevitables, es una perdida de tiempo y esfuerzo.
Se tiene regular y modernizar.
