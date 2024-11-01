La vigilancia con IA debería prohibirse mientras aun haya tiempo [ENG]

CEO Duckduckgo: Los daños a la privacidad de los chatbots tienen el potencial de ser significativamente peores que las búsquedas web ya que el potencial de inferencia es dramáticamente mayor. Una entrada más larga invita a proporcionar más información personal, y la gente está empezando a abrir su alma, creando un perfil mucho más completo de tu personalidad.
| etiquetas: ceo , duckduckgo , vigilancia , ia , privacidad
Para lo demás, me gusta que mis chatbots memoricen mis preguntas y hagan un perfil extensivo de mi persona:… » ver todo el comentario
Se tiene regular y modernizar.