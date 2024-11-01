·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12800
clics
Las "condolencias" de Trump
10092
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
6334
clics
Que agradable sujeto
5287
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
7513
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
más votadas
539
Amenazas y acoso sexual en el PP de Madrid que Génova archiva
324
Luz del Carmen Ibáñez, la jueza peruana de la Corte Penal Internacional sancionada por EE.UU.: "Me sacaron las tarjetas de crédito y no puedo enviar dinero a mi país"
507
Directivos de grandes empresas españolas cobran 111 veces más que el sueldo medio
390
La rebelión de los compositores invitados a escribir la canción de Portugal para Eurovisión: “No queremos ser cómplices de genocidios”
395
Anabel, víctima de los cribados de cáncer en Andalucía, a Juanma Moreno: "Nos estáis matando y no me voy a callar"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
6
clics
Vigencia de Tocqueville en tiempo de Trump
A Tocqueville le sorprendería hoy la figura monárquica del presidente, la avería de la separación de poderes y la crisis de la propia democracia.
|
etiquetas
:
trump
,
estados unidos
,
tocqueville
2
1
0
K
36
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
36
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente