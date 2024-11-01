Viento de Otoño | Pop Tops | TVE 1968  

"Viento de Otoño" (también conocida por su título en inglés "Autumn Winds") fue una de las primeras canciones grabadas por la banda española Pop Tops, lanzada originalmente a finales de 1967.

La canción fue compuesta por Phil Trim, el carismático vocalista trinitense del grupo, junto a Tony Cruz. Fue publicada como un sencillo de 45 rpm por el sello Barclay/Sonoplay, llevando en su cara A el tema "Cry" y en su cara B "Viento de Otoño".