Viento de Otoño | Pop Tops | TVE 1968  

"Viento de Otoño" (también conocida por su título en inglés "Autumn Winds") fue una de las primeras canciones grabadas por la banda española Pop Tops, lanzada originalmente a finales de 1967.
La canción fue compuesta por Phil Trim, el carismático vocalista trinitense del grupo, junto a Tony Cruz. Fue publicada como un sencillo de 45 rpm por el sello Barclay/Sonoplay, llevando en su cara A el tema "Cry" y en su cara B "Viento de Otoño".

  1. Pertinax #1 Pertinax
    Bonus track vergüenzajenístico:
    youtu.be/enBom2hmJc8?si=ZKFlXAFyhtUrguaR
  2. itfish #2 itfish
    Un gran grupo español, uno de los primeros en tener éxito Internacional con Mammy Blue.
    youtu.be/gwdzJjs0Wwc?si=i5_GItA46C_og02T
  3. Pertinax #3 Pertinax
    #2 Bandaza.
