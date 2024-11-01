Los viejos están llevando el mundo a la tumba  

Fragmento de una clase del Profesor Jiang Xueqin en el que explica de manera provocativa cómo las grandes potencias mundiales están regidas internamente por viejos ricos y el impacto que esta realidad tiene en cómo se organiza nuestra sociedad.
| etiquetas: gerontocracia , imperio , declive , occidente , desigualdad , jiang xueqin
Erich Hartmann, (no el piloto nazi famoso por inventarse dos tercios de sus derribos si no un fotógrafo del mismo nombre)
es.wikipedia.org/wiki/Erich_Hartmann_(fotógrafo)
El que manda en China tiene 72, el que manda en Rusia tiene 73 y el que manda en India tiene 75. No hay diferencias de edad entre occidente y oriente, de hecho los mandatarios en la UE, UK y Canadá son más jóvenes que los que mandan en la mayoría de los países BRICS.
Dicho esto, ninguna duda de que los más ricos y las grandes corporaciones influyen mucho en los gobiernos occidentales.
Es una absurdidad y un suicidio el poner a gobernar a individuos sin espectativas.
Valoro la experiencia mas no hay que confundirla con la decrepitud.
Cuando un joven accede a lo alto de un organismo muy cotizado, es que tiene que haber tenido que dar muchos codazos. Y es lo que hay.