Los viejos están llevando el mundo a la tumba

Fragmento de una clase del Profesor Jiang Xueqin en el que explica de manera provocativa cómo las grandes potencias mundiales están regidas internamente por viejos ricos y el impacto que esta realidad tiene en cómo se organiza nuestra sociedad.

| etiquetas: gerontocracia , imperio , declive , occidente , desigualdad , jiang xueqin
5 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Las guerras las libran jóvenes que ni se conocen ni se odian en nombre de viejos que se conocen y se odian (y a veces, son hasta parientes, añado yo)

Erich Hartmann, (no el piloto nazi famoso por inventarse dos tercios de sus derribos si no un fotógrafo del mismo nombre)


es.wikipedia.org/wiki/Erich_Hartmann_(fotógrafo)
wachington #4 wachington
Etiquetas gerontocracia y occidente???
El que manda en China tiene 72, el que manda en Rusia tiene 73 y el que manda en India tiene 75. No hay diferencias de edad entre occidente y oriente, de hecho los mandatarios en la UE, UK y Canadá son más jóvenes que los que mandan en la mayoría de los países BRICS.


Dicho esto, ninguna duda de que los más ricos y las grandes corporaciones influyen mucho en los gobiernos occidentales.
#3 pirat *
No es edadismo, es que al anaranjao se la suda el futuro que él no va vivir, como buen egoísta niñato psicópata.
Es una absurdidad y un suicidio el poner a gobernar a individuos sin espectativas.
Valoro la experiencia mas no hay que confundirla con la decrepitud.
#5 ooshima
#3 Le llamas psicópata cuando lo que es, es narcisista.
Connect #2 Connect
Cuánto más viejo, más contactos, más amistades estrechadas.
Cuando un joven accede a lo alto de un organismo muy cotizado, es que tiene que haber tenido que dar muchos codazos. Y es lo que hay.
