Los videojuegos serán más caros en México: gobierno de Claudia Sheinbaum propone un nuevo impuesto para los títulos violentos, pues los considera un peligro

Esta propuesta forma parte de los llamados Impuestos Saludables que buscan gravar los productos no saludables como las bebidas azucaradas y el tabaco. En teoría, el objetivo es desincentivar su consumo por medio de un mayor precio. Para sorpresa de muchos, el Paquete Económico 2026 también tiene en la mira a los videojuegos. Las autoridades consideran que el entretenimiento electrónico es perjudicial para la población de México. Destacan que hay estudios que “han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y un ni

AntiTankie #4 AntiTankie
De traca: un estado fallido con decenas de miles de víctimas por violencia (muertos, heridos, secuestros, extorsiones) y se ponen exquisitos con los videojuegos.
Findeton #6 Findeton
#4 Pagar más impuestos por los juegos violentos soluciona la violencia, ¿no lo entiendes?

/sarcasm
arturios #1 arturios
Y otro impuesto más para las zonas de los cárteles de la droga, por el mismo motivo :troll:
#2 sarri
Hostia, ya hacía tiempo que no culpaban a los videojuegos! Quien no se enganchó al diazepam por el metal gear?
The_real_deal #3 The_real_deal
#2 al diazepam, al tabaco y a espiar mujeres en el baño
Chinchorro #5 Chinchorro
#2 ¿O a quién no apuñaló alguien por la calle por el Stardew valley? :troll:
AntiTankie #7 AntiTankie
Desglosar el impacto de la violencia en México de manera exhaustiva es complejo, ya que las cifras varían según la fuente y el tipo de delito, y a menudo existe una "cifra negra" de delitos no denunciados. Sin embargo, con base en datos de distintas fuentes oficiales y de organizaciones, se puede dar un panorama general con las cifras más recientes disponibles.

A continuación, se presenta un desglose basado en los informes más recientes (la mayoría de 2024, que reflejan datos de 2023…   » ver todo el comentario
