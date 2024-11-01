·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7485
clics
Así quedó el Boeing 777 que Irán ocultó al mundo -
6574
clics
La Casa Blanca publica un tweet de Donald Trump diciendo "winning" (ganando) en loop durante 1 hora
4314
clics
Pirámide del sistema capitalista (1911) [ENG]
3769
clics
Tres muertos en un presunto brote de hantavirus en un crucero por el Atlántico [Ing]
6514
clics
Prioridad Nacional
más votadas
589
Ayuso transfirió al hospital estrella de Quirón 30 millones que estaban destinados a cuidados paliativos y atención en la sanidad pública
403
El fiscal general del Estado destapa los tres "momentos" de la calumnia del Gobierno de Ayuso en su contra: "Un choque institucional"
424
Activista de la noviolencia secuestrado por Israel, acusado de "terrorismo" por una entidad que lo practica cotidianamente
538
"Me la suda el derecho internacional": la violencia extrema de Israel con mayores y niños en su genocidio en Cisjordania
307
Trabajador consigue 312 días de vacaciones de años anteriores
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
338
clics
El vídeo viral del GP de Miami de F1: un cámara enfoca a la modelo Ivana Knoll en plena retransmisión
El camarógrafo de F1 fue pillado girando la cámara desde la entrevista para seguir a una mujer impresionante
|
etiquetas
:
vídeo
,
viral
,
miami
,
cámara
,
enfoca
,
modelo
,
ivana
,
knoll
2
1
1
K
34
ocio
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
34
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Alakrán_
Normal, pasa una celebridad la enfocan unos segundos y vuelve a los presentadores.
Si hubiera sido un señor nadie le hubiera prestado atención al detalle.
1
K
27
#1
woke
En la vida, siempre hay prioridades.
1
K
23
#2
elgranpilaf
Joder macho, es que la moza la verdad es que llama la atención
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si hubiera sido un señor nadie le hubiera prestado atención al detalle.