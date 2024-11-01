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El vídeo viral del GP de Miami de F1: un cámara enfoca a la modelo Ivana Knoll en plena retransmisión

El vídeo viral del GP de Miami de F1: un cámara enfoca a la modelo Ivana Knoll en plena retransmisión  

El camarógrafo de F1 fue pillado girando la cámara desde la entrevista para seguir a una mujer impresionante

| etiquetas: vídeo , viral , miami , cámara , enfoca , modelo , ivana , knoll
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3 comentarios
2 1 1 K 34 ocio
Alakrán_ #3 Alakrán_
Normal, pasa una celebridad la enfocan unos segundos y vuelve a los presentadores.
Si hubiera sido un señor nadie le hubiera prestado atención al detalle.
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#1 woke
En la vida, siempre hay prioridades.
1 K 23
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Joder macho, es que la moza la verdad es que llama la atención
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menéame