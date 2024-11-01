Video del tirador que asesinó a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah  

El FBI está publicando un video del tirador escapando. Se ve al sospechoso saltando desde la azotea de un edificio después del tiroteo. Alrededor de las 12 p. m., el 10 de septiembre de 2025, el individuo subió a una azotea; después de disparar y matar a Charlie Kirk, saltó y huyó. Dejó un arma y municiones en una zona boscosa cerca de la universidad. Las pruebas recogidas en la escena de la azotea incluyen huellas de calzado, la marca de un antebrazo y una huella de palma.