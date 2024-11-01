edición general
Video del tirador que asesinó a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah  

El FBI está publicando un video del tirador escapando. Se ve al sospechoso saltando desde la azotea de un edificio después del tiroteo. Alrededor de las 12 p. m., el 10 de septiembre de 2025, el individuo subió a una azotea; después de disparar y matar a Charlie Kirk, saltó y huyó. Dejó un arma y municiones en una zona boscosa cerca de la universidad. Las pruebas recogidas en la escena de la azotea incluyen huellas de calzado, la marca de un antebrazo y una huella de palma.

Mangione #1 Mangione
Va, ahora sólo hay que encontrar a un hombre blanco (quizá todavía armado) en Utah. Pan comido...
#4 Grahml *
#1 #2 Bueno, también hay alguna foto, no super determinantes, pero sí pudiera ayudar:

www.meneame.net/m/actualidad/fbi-identifica-asesino-charlie-kirk-recup  media
#8 Grahml *
#1 #2 Añado a #4

Aquí más fotos:

www.fbi.gov/news/press-releases/utah-valley-shooting-updates


Y me da que son suficientes como para identificar al "patriota" este.
#11 Suleiman
#8 Pues espero que sea un "patriota".
themarquesito #6 themarquesito
#1 Un hombre blanco y delgado, que con eso último ya se limita un poco la búsqueda (Utah es posiblemente el estado más goloso de la unión)
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#6

No sé, los mormones son sosos hasta para eso.
themarquesito #14 themarquesito
#13 En serio te lo digo: como el mormonismo prohíbe el alcohol, el tabaco, y el café, esa gente le da a los dulces y los refrescos como si no hubiera un mañana. Pocos sitios vas a encontrar con más tiendas de donuts o pastelerías que Provo o Salt Lake City
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#14

Pensaba que tenían los dulces en la lista. Lo del alcohol es conocido, lo del café menos y lo del tabaco, no lo sabía.
GeneWilder #17 GeneWilder
#14 Sugar Lake City.
ipanies #5 ipanies
Otra vez una posición elevada perfecta para un tirador sin vigilancia... No se Rick...
#10 ldoes
#5 #7 Era un influencer, yo no esperaría un dispositivo del copón por cada evento de youtuber.

Pero eso sí, con Trump sí se lo dejaron fácil.
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#5 ni que fuese el presidente..
sat #15 sat
El FBI ha borrado el vídeo.
camvalf #7 camvalf
Hostia que fácil se lo ha dejado, solo le falto dejar cuál era su plan de huida ..
u_1cualquiera #9 u_1cualquiera
Imagináis que el asesino éste ahora aparece muerto?
antesdarle #2 antesdarle
Un poco vagos estos del FBI.
sotillo #3 sotillo
#2 En las pelis, tantas pruebas y tan determinantes siempre anuncian un montaje
