VÍDEO | Sarah Santaolalla se planta ante Vito Quiles y Desokupa: “La impunidad de estos fascistas tiene que terminar”

La comunicadora denuncia acoso, amenazas de muerte y uso de inteligencia artificial para incitar a la violencia: “La impunidad de estos fascistas tiene que terminar” ...

#1 laruladelnorte
, recordó un episodio en el que el líder de Desokupa utilizó una fotografía suya en un directo para realizar una simulación sexual vejatoria, un hecho que ya forma parte de las denuncias presentadas.
“No voy a parar. Les denunciaré en los medios, en las calles y en los juzgados”, afirmó Santaolalla, insistiendo en que la diferencia entre ella y sus acosadores es que actuará siempre por la vía legal. “La impunidad de estos fascistas tiene que terminar”,

Mientras la justicia pase de largo y no castigue a estos energúmenos nadie que les plante cara estará a salvo y seguirán acosando a sus víctimas.
