VIDEO: Musk muestra la nueva plataforma robótica de SpaceX para aterrizaje de cohetes en el mar  

La nueva estructura no tripulada, que no requiere de remolcador, se denomina 'A shortfall of gravitas', o ASOG ('Una falta de seriedad', en español). La nueva plataforma no tripulada, que no requiere de remolcador, se denomina 'A shortfall of gravitas', o ASOG ('Una falta de seriedad', en español). Se une a otras dos naves de este tipo: 'Of Course I Still Love You', u OCISLY ('Por supuesto que todavía te amo') y 'Just Read the Instructions', o JRTI ('Solo lee las instrucciones'). Los tres nombres hacen homenaje a los libros de ciencia ficción