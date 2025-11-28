·
16
meneos
45
clics
Un vídeo muestra cómo soldados israelíes ejecutan a dos palestinos desarmados en una incursión en Cisjordania
Más de 1.000 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes y los colonos en Cisjordania desde octubre de 2023
|
etiquetas
:
violacion del derecho internacional
,
israel
,
cisjordania
,
asesinato
13
3
1
K
138
actualidad
1 comentarios
#1
Tensk
www.meneame.net/story/fuerzas-israelies-ejecutan-dos-jovenes-palestino
1
K
21
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
