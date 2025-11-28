edición general
16 meneos
45 clics
Un vídeo muestra cómo soldados israelíes ejecutan a dos palestinos desarmados en una incursión en Cisjordania

Un vídeo muestra cómo soldados israelíes ejecutan a dos palestinos desarmados en una incursión en Cisjordania

Más de 1.000 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes y los colonos en Cisjordania desde octubre de 2023

| etiquetas: violacion del derecho internacional , israel , cisjordania , asesinato
13 3 1 K 138 actualidad
1 comentarios
13 3 1 K 138 actualidad

menéame