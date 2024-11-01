Video muestra a agente de ICE agrediendo a madre ecuatoriana en el 26 Federal Plaza de Manhattan [ENG]  

Aquí en Nueva York, la indignación crece después de que un agente federal vestido de civil fuera grabado empujando y tirando al suelo a una madre ecuatoriana mientras sus dos hijos pequeños observaban y gritaban de pánico dentro del número 26 de Federal Plaza en Manhattan. La mujer llora mientras ruega a las autoridades que no se lleven a su esposo, quien fue detenido durante una audiencia de asilo de la familia en el edificio federal. Se escucha a la mujer decirle a los agentes en español: "Lo van a matar" si su esposo es deportado a Ecuador