·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8876
clics
Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones
7037
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
6368
clics
100 horas para el ignore
3880
clics
Predije la crisis financiera de 2008. Lo que se avecina puede ser peor
3856
clics
Tras 4 años de trabajo, un desarrollador independiente rompe en llanto al abrir Steam y descubrir que su juego ganó 250,000 $ en una semana: "Siento que realmente no merezco esto" [ENG]
más votadas
462
La condena del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al ataque de EEUU e Israel contra Irán lo convirtió inicialmente en una excepción dentro de Europa. Ahora, todos quieren sumarse [ENG]
395
Irán no era una amenaza: la jefa de Inteligencia de EEUU ignora sus propios informes y dice que Trump era el "único" para decidir
364
Joe Kent afirma que le dijeron que «tenía que dejar» de investigar el asesinato de Charlie Kirk (EN)
337
Funcionarios de EE. UU. “no tenían permitido” decirle a Trump sus preocupaciones sobre la guerra con Irán, afirma exdirector antiterrorista [ENG]
470
El Tribunal Superior de Justicia desvela que el curso que impartía la compañía de Nacho Cano por el musical Malinche no está homologado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
63
clics
Vídeo: 'El Intermedio' busca nuevo líder para la izquierda con guiño a 'El Hormiguero': "¿Sabe usted qué es lo que quiero?"
El programa de El Gran Wyoming en laSexta hace suya la pregunta más famosa de 'El Hormiguero' para "sacar a la izquierda del agujero"
|
etiquetas
:
television
,
humor
1
1
4
K
0
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
4
K
0
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
el arte y la elegancia en forma de humor que jamás tendrá el acomplejado del Motos, grande tito Wyo!
0
K
15
#2
ElenaCoures1
Que se presente Wyoming
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente