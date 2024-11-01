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Vídeo: 'El Intermedio' busca nuevo líder para la izquierda con guiño a 'El Hormiguero': "¿Sabe usted qué es lo que quiero?"  

El programa de El Gran Wyoming en laSexta hace suya la pregunta más famosa de 'El Hormiguero' para "sacar a la izquierda del agujero"

| etiquetas: television , humor
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2 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
el arte y la elegancia en forma de humor que jamás tendrá el acomplejado del Motos, grande tito Wyo!
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ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Que se presente Wyoming :troll:
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menéame