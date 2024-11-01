edición general
Vídeo: 4.000 estudiantes se concentran en Madrid contra el genocidio en Gaza

Imágenes de la manifestación propalestina que ha reunido a unos 4.000 asistentes este jueves 2 de octubre en Madrid

etiquetas: manifestación , genocidio , madrid , estudiantes , palestina
Cehona #3 Cehona
En Bilbao ha sido bestial. Allí Podemos no maneja la retórica.
En Madrid después de la Vuelta que fue mayoritaria con todo tipo de gente, y viendo que siguen con los piolets, somos muchos los que estamos a por higos.
#5 luckyy
Hay que repetir más está imagen de la asesina Ayuso en cualquiera de sus modalidades  media
#6 luckyy
#5 por otra parte, estos del PP son los mismos que mandaban a la división azul para ayudar a la alemania nazi y que vivían plácidamente en la atroz dictadura de Franco. Ya vendrán negando su apoyo a los sionazis!!!
Leconnoisseur #2 Leconnoisseur
Ayuso echando espuma por la boca en 3, 2, 1...
ElBeaver #4 ElBeaver
Una pena que algunos decidan arruinarla vandalizado
oceanon3d #1 oceanon3d *
Este si es un buen centro de gravedad al que anclanarse jóvenes ... no como esos iluminados que las encuestas dicen que se arriman a los despreciables de VOx.

Felicidades a todos.
