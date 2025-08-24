Vidas perras tras el fuego: Tintín se resiste a dejar su aldea calcinada  

En medio de la profunda cicatriz ambiental y humana que han dejado los incendios hay otras víctimas silenciosas: la fauna endémica que murió o perdió su hábitat; canes como Tintín, último habitante de un pueblo calcinado en Valdeorras, al que antes alimentaban los vecinos, o cachorros lactantes cuya madre no aparece. Protectoras como Arume de O Carballiño urgen familias de adopción. Tintín es un perro ya añoso, de raza mestiza, que vive en la calle. Su dueña falleció y, hasta hace unos días, lo alimentaban los vecinos de uno de los pueblos...
| etiquetas: vida perra , fauna , hábitat perdido , incendios , protectoras , valdeorras