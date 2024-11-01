edición general
¿Es la vida una forma de computación? [eng]

Alan Turing y John von Neumann propusieron que la vida, en su esencia, podría ser una forma de computación, con el ADN actuando como un programa que instruye los procesos biológicos. Aunque la computación biológica difiere de la computación digital al ser masivamente paralela, descentralizada y ruidosa, comparte principios fundamentales. Turing y von Neumann vislumbraron formas alternativas de computación, como los autómatas celulares y las redes neuronales, que imitan la naturaleza distribuida y paralela de los sistemas vivos

crob #4 crob
Más bien haría la pregunta inversa ¿Es la computación una forma de entender la vida?
ElRespeto #5 ElRespeto
#4 muy buena
skaworld #1 skaworld
Muchos llevamos ya décadas disfrutando de esparcir mi ADN en el escritorio o sea que al menos es mas computacion que linux
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 usa papel hombre
skaworld #3 skaworld
#2 Habiendo cortinas? Que falta de conciencia ecologica
Malinke #7 Malinke
Sin humanidad no hay computación, el resto es elocubrar.
#6 Einwanderer
Todo lo que conocemos en el universo es una forma de computación.
#8 xazazu
Eso parece. El ADN contiene instrucciones que hay que ejecutar. La biología celular actúa siguiendo instrucciones que se parecen mucho a un programa informático.
