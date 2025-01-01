edición general
Victoria vecinal en Alcorcón para frenar los recortes en sus líneas de autobús

E Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha rectificado una propuesta que, de haberse aplicado tal cual estaba prevista inicialmente, habría supuesto un duro golpe para la ciudad

Andreham #1 Andreham
Tranqui, tras las municipales lo volveran a intentar.
