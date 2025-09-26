edición general
Victoria Sánchez-Bravo: "Los fascistas nunca se fueron y ahora han salido de debajo de las piedras"

Este sábado se cumplen cincuenta años del fusilamiento a manos del régimen de Franco de José Luis Sánchez-Bravo, que está enterrado en la Región de Murcia, donde vive su hermana: 'La última noche que pasé con él fue horrorosa'. El régimen de Franco ejecutó el 27 de septiembre de 1975 a José Luis Sánchez-Bravo en Hoyo de Manzanares (Madrid). Es uno de cinco últimos fusilados de la dictadura. A todos ellos los asesinaron ese día.

aupaatu #2 aupaatu *
Le transición a la española con un rey como generalisimo de los ejércitos colocado por el dictador y con un socialismo descafeinado creado en Suresnes se vio desde su comienzo que fue una Transacción para que todos los fascistas durmieran tranquilos
OCLuis #4 OCLuis
Y tanto que no sea han ido: sería la primera vez que un parásito abandona el organismo del que vive y se alimenta.
Magog #1 Magog
El problema es que está de moda ser fascista
Machakasaurio #3 Machakasaurio
#1 esa moda,como todas, se crea pagando.
Follow the money...
