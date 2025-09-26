Victoria Sánchez-Bravo: "Los fascistas nunca se fueron y ahora han salido de debajo de las piedras"

Este sábado se cumplen cincuenta años del fusilamiento a manos del régimen de Franco de José Luis Sánchez-Bravo, que está enterrado en la Región de Murcia, donde vive su hermana: 'La última noche que pasé con él fue horrorosa'. El régimen de Franco ejecutó el 27 de septiembre de 1975 a José Luis Sánchez-Bravo en Hoyo de Manzanares (Madrid). Es uno de cinco últimos fusilados de la dictadura. A todos ellos los asesinaron ese día.