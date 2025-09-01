edición general
Las víctimas de la dana de València muestran su apoyo a la jueza: "Que la dejen trabajar"  

La Asociación de víctimas mortales se concentra en el primer día hábil en los juzgados de Catarroja, donde en breve se retomarán las declaraciones de familiares de los 228 fallecidos y medio centenar de testigos. Agradecen la instrucción que realiza la jueza, la "claridad de sus autos" y la "escucha activa" que practica con las familias de las víctimas mortales.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La jueza es un peligro para el stablishment porque está haciendo lo que debe y si tira del hilo y se ve que se tuvo 5 días antes la alerta y no se hizo nada por el turismo, pues pincha el modelo económico, el turismo, la burbuja inmobiliaria

Por eso los grandes empresarios no liquidan a Mazón, porque "la comunidad valenciana será turística o no será" y por eso no hay bomberos ni prevención
sotillo #2 sotillo
Como si los que atacan a la jueza les importara mucho lo que ellos digan, no les importa ni los vivos y los muertos mucho menos
