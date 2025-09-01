Las víctimas de la dana de València muestran su apoyo a la jueza: "Que la dejen trabajar"  

La Asociación de víctimas mortales se concentra en el primer día hábil en los juzgados de Catarroja, donde en breve se retomarán las declaraciones de familiares de los 228 fallecidos y medio centenar de testigos. Agradecen la instrucción que realiza la jueza, la "claridad de sus autos" y la "escucha activa" que practica con las familias de las víctimas mortales.