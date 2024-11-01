Las víctimas de la dana reciben a Mazón con gritos de "cobarde" y "asesino" al comienzo del funeral de Estado

La ciudad de València acoge este miércoles el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 (229 en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía), un homenaje que se celebra el día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia. El acto, que pretende dar todo el protagonismo a los familiares de los fallecidos, ha reunido a las principales autoridades del país, que coinciden en que el foco debe estar puesto en quienes sufrieron directamente las pérdidas humanas.