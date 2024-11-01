edición general
5 meneos
12 clics
Víctima de Epstein que apoyó a Trump lo critica por desacreditar a sobrevivientes: “Confié en él”

Víctima de Epstein que apoyó a Trump lo critica por desacreditar a sobrevivientes: “Confié en él”

Sobrevivientes de Epstein exigen transparencia; Trump los llama “engaño demócrata” y Greene rompe filas para apoyar revelar más archivos del caso. Una sobreviviente de la red de trata sexual de Jeffrey Epstein que votó por el presidente Donald Trump lo criticó duramente por reducir el escándalo a una “farsa”. Jones agregó: “Para que él diga que esto es una broma… Nadie lo está acusando a él de nada, así que, si dice que es un engaño, ¿a quién está protegiendo entonces?”.

| etiquetas: epstein , lista epstein , trump , engañados , víctimas , acoso
4 1 0 K 65 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 65 actualidad
Khadgar #3 Khadgar
O ponemos a los leopardos comecaras a dieta o van a morir de obesidad mórbida. :-P
0 K 14
mecheroconluz #2 mecheroconluz *
Votaste a un chalado golpista y delincuente pensando que te defendería. Pues muchas luces no tienes.
0 K 13
#1 UNX
Ya hay que ser gilipollas para apoyar a un amigo de Epstein siendo víctima de este.
0 K 12

menéame