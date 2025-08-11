edición general
Viajar por inercia: ¿por qué seguimos queriendo ir a lugares donde ya no cabe más gente?

Viajar por inercia: ¿por qué seguimos queriendo ir a lugares donde ya no cabe más gente?

Hablamos de la sociología que hay detrás de los viajes con Jose Mansilla, profesor de Antropología del Turismo en la Universidad Autónoma de Barcelona

makinavaja #5 makinavaja
Porque si mis conocidos han estado y me han mandado la correspondiente foto perfecta desde ahi, yo tengo que hacer lo mismo.... no voy a ser menos.... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
vviccio #2 vviccio
Así puedes enviar una foto a todos tus contactos de un lugar donde han estado todos.
pip #4 pip
Eso alguna gente, yo me voy a ir a san tomar por culo donde no haya nadie en varios kilómetros a la redonda (eso espero).
ChiquiVigo #8 ChiquiVigo
Borregos!! :troll:
Andreham #9 Andreham
Blablabla instagram blablabla amigos

Y que pasa, que la gente no puede simplemente querer ir a sitios o que?

Yo he estado en Paris, en Berlin, y seguramente vaya a Roma y a otro porron de sitios "famosos" de Europa cada verano o invierno, segun se presente la oportunidad.

Es divertido ir, ver cosas chulas, y ni una puta foto que no sea para la familia. Mis "recuerdos" de esos viajes son imanes, tambien por tradicion familiar. Y normalmente voy con mi madre porque le mola viajar igual que a mi, asi que vamos de mochila y comiendo del Lidl, literalmente.

Viajar mola, y hay que saber viajar, incluso a sitios "masificados".
#1 Katos
Instagram es cool y alberga horrores
#6 Kuruñes3.0
Porque hay cosas que todo el mundo quiere ver, como el British o las Pirámides. Salvo que seas un listo de mierda y prefieras estar tragando mosquitos con una mochila en cualquier agujero infecto.
Yo eso lo veo normal, no veo normal que la gente no lodisfrute y se vaya a resorts en las kimbambas no muy diferentes a los de aquí al lado.
#7 encurtido *
No soy objetivo porque el autor me cae especialmente mal, pero el artículo me resulta una perogrullada.

El turismo parece masificado porque cada vez viaja más gente. Tanto por haber más población como por cambios culturales y de poder adquisitivo. Pero los lugares vacacionales no han aumentado al mismo ritmo, ni lo harán.

La solución sería o reducir los viajes como se cuenta en el artículo, que no va a pasar, como mucho que se encarezcan y vuelvan a estar fuera del poder adquisitivo de gran parte de la población. Y la otra aumentar la oferta turística, pero vamos la gente nunca va a preferir igual Ciudad Real que Baleares.
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#7 Sobretodo el abaratamiento del trasporte aéreo.
#3 oscarcr80
Porque queda muy bien en el facebook/instagram?
