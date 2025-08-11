·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9535
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
6239
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
4145
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3458
clics
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
3552
clics
Resulta que era un sinvergüenza
más votadas
558
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España
593
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
423
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"
258
El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]
594
Vito Quiles, obligado a pagar 90 euros tras ser cazado sin billete en un tren a Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
58
clics
Viajar por inercia: ¿por qué seguimos queriendo ir a lugares donde ya no cabe más gente?
Hablamos de la sociología que hay detrás de los viajes con Jose Mansilla, profesor de Antropología del Turismo en la Universidad Autónoma de Barcelona
|
etiquetas
:
turismo
,
antropología
,
viajar
,
espacio
5
1
0
K
54
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
54
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
makinavaja
Porque si mis conocidos han estado y me han mandado la correspondiente foto perfecta desde ahi, yo tengo que hacer lo mismo.... no voy a ser menos....
1
K
21
#2
vviccio
Así puedes enviar una foto a todos tus contactos de un lugar donde han estado todos.
0
K
13
#4
pip
Eso alguna gente, yo me voy a ir a san tomar por culo donde no haya nadie en varios kilómetros a la redonda (eso espero).
0
K
10
#8
ChiquiVigo
Borregos!!
0
K
9
#9
Andreham
Blablabla instagram blablabla amigos
Y que pasa, que la gente no puede simplemente querer ir a sitios o que?
Yo he estado en Paris, en Berlin, y seguramente vaya a Roma y a otro porron de sitios "famosos" de Europa cada verano o invierno, segun se presente la oportunidad.
Es divertido ir, ver cosas chulas, y ni una puta foto que no sea para la familia. Mis "recuerdos" de esos viajes son imanes, tambien por tradicion familiar. Y normalmente voy con mi madre porque le mola viajar igual que a mi, asi que vamos de mochila y comiendo del Lidl, literalmente.
Viajar mola, y hay que saber viajar, incluso a sitios "masificados".
0
K
8
#1
Katos
Instagram es cool y alberga horrores
0
K
7
#6
Kuruñes3.0
Porque hay cosas que todo el mundo quiere ver, como el British o las Pirámides. Salvo que seas un listo de mierda y prefieras estar tragando mosquitos con una mochila en cualquier agujero infecto.
Yo eso lo veo normal, no veo normal que la gente no lodisfrute y se vaya a resorts en las kimbambas no muy diferentes a los de aquí al lado.
0
K
7
#7
encurtido
*
No soy objetivo porque el autor me cae especialmente mal, pero el artículo me resulta una perogrullada.
El turismo parece masificado porque cada vez viaja más gente. Tanto por haber más población como por cambios culturales y de poder adquisitivo. Pero los lugares vacacionales no han aumentado al mismo ritmo, ni lo harán.
La solución sería o reducir los viajes como se cuenta en el artículo, que no va a pasar, como mucho que se encarezcan y vuelvan a estar fuera del poder adquisitivo de gran parte de la población. Y la otra aumentar la oferta turística, pero vamos la gente nunca va a preferir igual Ciudad Real que Baleares.
0
K
7
#10
Tunguska08Chelyabinsk13
#7
Sobretodo el abaratamiento del trasporte aéreo.
0
K
15
#3
oscarcr80
Porque queda muy bien en el facebook/instagram?
0
K
5
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y que pasa, que la gente no puede simplemente querer ir a sitios o que?
Yo he estado en Paris, en Berlin, y seguramente vaya a Roma y a otro porron de sitios "famosos" de Europa cada verano o invierno, segun se presente la oportunidad.
Es divertido ir, ver cosas chulas, y ni una puta foto que no sea para la familia. Mis "recuerdos" de esos viajes son imanes, tambien por tradicion familiar. Y normalmente voy con mi madre porque le mola viajar igual que a mi, asi que vamos de mochila y comiendo del Lidl, literalmente.
Viajar mola, y hay que saber viajar, incluso a sitios "masificados".
Yo eso lo veo normal, no veo normal que la gente no lodisfrute y se vaya a resorts en las kimbambas no muy diferentes a los de aquí al lado.
El turismo parece masificado porque cada vez viaja más gente. Tanto por haber más población como por cambios culturales y de poder adquisitivo. Pero los lugares vacacionales no han aumentado al mismo ritmo, ni lo harán.
La solución sería o reducir los viajes como se cuenta en el artículo, que no va a pasar, como mucho que se encarezcan y vuelvan a estar fuera del poder adquisitivo de gran parte de la población. Y la otra aumentar la oferta turística, pero vamos la gente nunca va a preferir igual Ciudad Real que Baleares.