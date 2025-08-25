edición general
El veto del presidente polaco amenaza el acceso de Ucrania a Starlink en medio de una disputa sobre la ayuda a los refugiados. [ENG]

El acceso de Ucrania al servicio de Internet por satélite Starlink, de Elon Musk, podría verse interrumpido debido al veto del presidente polaco a un proyecto de ley de ayuda a los refugiados, según declaró el lunes el viceprimer ministro polaco, en un momento en que se agrava el conflicto entre el Gobierno y el jefe del Estado. Polonia paga a Ucrania por el uso de Starlink, que proporciona una conexión a Internet crucial para el país y su ejército en su intento por repeler a las fuerzas invasoras rusas.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Parece Polonia quiere empezar a cobrar y dejar de pagar porque no ve la cosa clara.
suppiluliuma #3 suppiluliuma
Resumen de este envío: la ofensiva rusa sigue sin ir demasiado bien.
Don_Pixote #2 Don_Pixote
“ Nawrocki's spokesperson told Reuters the basis for paying for Starlink could still be restored if parliament adopts a bill proposed by the president by the end of next month”

Vamos, que no va a pasar nada
