El veto del presidente polaco amenaza el acceso de Ucrania a Starlink en medio de una disputa sobre la ayuda a los refugiados. [ENG]

El acceso de Ucrania al servicio de Internet por satélite Starlink, de Elon Musk, podría verse interrumpido debido al veto del presidente polaco a un proyecto de ley de ayuda a los refugiados, según declaró el lunes el viceprimer ministro polaco, en un momento en que se agrava el conflicto entre el Gobierno y el jefe del Estado. Polonia paga a Ucrania por el uso de Starlink, que proporciona una conexión a Internet crucial para el país y su ejército en su intento por repeler a las fuerzas invasoras rusas.