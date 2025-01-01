Veterano EEUU: Un chico de Gaza beso mi mano y luego fue disparado por las FDI [ENG]  

Un veterano del ejercito de EEUU que colaboró en el reparto de alimentos en gaza describe como el ejercito israelí esta disparando a la gente que acude a por comida, asi como la falta de organización existente, que considera deliberada. No se proporciona agua a gente que viene andando desde kilometros, ninguna indicación en arabe, ningún interprete.
| etiquetas: veterano eeuu , reparto de comida , gaza , israel , crimenes de guerra
Casi ná.
El video tiene unas 168.000 reproducciones. No parece ser que este y otros hechos tengan mucha divulgación en EEUU pero las quejas de los usanos van in crescendo.
Para mi, ahora mismo, usa es la única capaz de detener el genocidio. Ojalá su sociedad lo pida a gritos ya