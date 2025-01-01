edición general
34 meneos
43 clics
Veterano EEUU: Un chico de Gaza beso mi mano y luego fue disparado por las FDI [ENG]

Veterano EEUU: Un chico de Gaza beso mi mano y luego fue disparado por las FDI [ENG]  

Un veterano del ejercito de EEUU que colaboró en el reparto de alimentos en gaza describe como el ejercito israelí esta disparando a la gente que acude a por comida, asi como la falta de organización existente, que considera deliberada. No se proporciona agua a gente que viene andando desde kilometros, ninguna indicación en arabe, ningún interprete.

| etiquetas: veterano eeuu , reparto de comida , gaza , israel , crimenes de guerra
28 6 0 K 342 actualidad
3 comentarios
28 6 0 K 342 actualidad
Sr.No #1 Sr.No *
"And he was killed by the IDF. Why? Because they lack discipline, they lack standards and basic human decency."

Casi ná.
3 K 37
Trifasico #3 Trifasico
#1 Vamos que los sionistas se comportan como animales
1 K 17
Meneanauta #2 Meneanauta *
Sádicos malnacidos. Espero que les paren los pies cuanto antes y que paguen por estas atrocidades.
El video tiene unas 168.000 reproducciones. No parece ser que este y otros hechos tengan mucha divulgación en EEUU pero las quejas de los usanos van in crescendo.
Para mi, ahora mismo, usa es la única capaz de detener el genocidio. Ojalá su sociedad lo pida a gritos ya
0 K 19

menéame