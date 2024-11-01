"¿Ves lo que pasa cuando bebes?": la Fiscalía pide tres años de prisión para una forense acusada de vejar a víctimas de agresión sexual

...juicio contra una funcionaria médico forense por tres delitos contra la integridad moral. La forense está acusada de vejar a víctimas de agresiones sexuales sugiriendo que habían consentido o provocado los hechos por su vestimenta o comportamiento.
| etiquetas: forense , discriminación , agresión sexual , prisión , juicio
Una devota cristiana...
No me refería de todas formas a ella en el comentario pero también aplica.
Es una funcionaria del estado omitiendo su deber de ayudar a las victimas.
Y encima presionandolas para q no denuncien segun han sido violadas....
Claro q es para carcel mekagoenmiputavida
Me encantaría ver qué pasa si fueras tú al que le dicen algo así.
Se les va la pinza.
vejar, le laman...
La siguiente, que no le dirija la palabra a la víctima, y arreglado.
En boca cerrada no entran moscas. Ni anormales,
La acusación detalla en su escrito hasta tres episodios: el primero, el 6 de septiembre de 2019, cuando una joven de 25 años acudió a Urgencias del Hospital Virgen Macarena.
La forense decidió no tomar muestras y le hizo comentarios como: "Bueno, ¿dónde están las marcas? No tendrías que haberte ido con él... Si no fueras de madrugada, no te hubiera pasado... ¿Estás segura que quieres denunciarlo? Porque le vas a destrozar la vida a este chico". La joven
…
Taraos todos...
Ese en el que aplauden cuando nos matan y parece ser que cuando nos insultan después de violarnos.
Ese antro de mierda en el que les encantaría que todas estuviéramos con la boca tapada y limpiandoles los calzoncillos. Pero sin molestar, por supuesto.
Ahí es donde nos quieren estos sinvergüenzas.
Que les jodan a todos y cada uno de ellos.
Tu puedes hacerte media idea de lo que es pasar por algo tan traumatico y que venga alguien detrás a echarte la bronca? No, no es lo que necesita nadie.
Joder... Que puto asco de comentario.