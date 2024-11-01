edición general
"¿Ves lo que pasa cuando bebes?": la Fiscalía pide tres años de prisión para una forense acusada de vejar a víctimas de agresión sexual

...juicio contra una funcionaria médico forense por tres delitos contra la integridad moral. La forense está acusada de vejar a víctimas de agresiones sexuales sugiriendo que habían consentido o provocado los hechos por su vestimenta o comportamiento.

Comentarios destacados:      
#7 laruladelnorte
#6 "No me siento inocente, soy inocente. La verdad saldrá a la luz. Soy una persona cristiana, no quiero para los demás lo que no quiero para mí. He tratado a todo el mundo con una delicadeza tremenda", ha sentenciado en declaraciones a los periodistas esta forense, quien ha apostillado que tiene una "fe tremenda" y que nada puede ir en su contra "porque Dios siempre protege a sus hijos".

Una devota cristiana...
9 K 77
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#7 como todo los cristianos, mala gente...
No me refería de todas formas a ella en el comentario pero también aplica.
4 K 48
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#5 Es, claramenre, para pedirle mas, ciertamente.

Es una funcionaria del estado omitiendo su deber de ayudar a las victimas.

Y encima presionandolas para q no denuncien segun han sido violadas....

Claro q es para carcel mekagoenmiputavida
7 K 54
#11 lamonjamellada
#5 es decir, que un funcionario público insulté a los ciudadanos está bien.

Me encantaría ver qué pasa si fueras tú al que le dicen algo así.
3 K 32
SerVicius #9 SerVicius
La tonteria de muchos de estos onvres que defiende la actitud de esta cristiana hija de dios se iria rapido si otro hombre le encerrara en un retrete y se le insinuara, sin siquiera agredirle, solo un sustillo, enseñarle la chorra o así, para despues todo su entorno le dijera que la culpa era suya por ir provocando, ir borracho, llevar una camiseta ajustada....
3 K 30
Malinke #12 Malinke
#9 no lo digo en serio porque nadie es responsable de lo que diga otra persona, pero si encerraran a su mujer o a una hija, cambiarían rápido de opinión.
1 K 18
javibaz #1 javibaz
En el trabajo, el límite es 0'0
0 K 15
Feindesland #2 Feindesland
Tres años d eprisióin por decirle que no, que no debe volver a casa sola y borracyha.

Se les va la pinza.

vejar, le laman...

:palm:

La siguiente, que no le dirija la palabra a la víctima, y arreglado.
En boca cerrada no entran moscas. Ni anormales,
10 K -45
#3 laruladelnorte
#2 Hasta tres episodios
La acusación detalla en su escrito hasta tres episodios: el primero, el 6 de septiembre de 2019, cuando una joven de 25 años acudió a Urgencias del Hospital Virgen Macarena.

La forense decidió no tomar muestras y le hizo comentarios como: "Bueno, ¿dónde están las marcas? No tendrías que haberte ido con él... Si no fueras de madrugada, no te hubiera pasado... ¿Estás segura que quieres denunciarlo? Porque le vas a destrozar la vida a este chico". La joven

…   » ver todo el comentario
12 K 97
Feindesland #5 Feindesland
#3 No, no me parece normal. Ni para tres años de prisión. Ninguna d elas dos cosas.

Taraos todos...
7 K -10
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#3 Del bochornoso y poco selecto club de la misoginia...
Ese en el que aplauden cuando nos matan y parece ser que cuando nos insultan después de violarnos.

Ese antro de mierda en el que les encantaría que todas estuviéramos con la boca tapada y limpiandoles los calzoncillos. Pero sin molestar, por supuesto.

Ahí es donde nos quieren estos sinvergüenzas.

Que les jodan a todos y cada uno de ellos.
5 K 57
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#2 como si vuelves a casa en putas bragas y la teta fuera... No eres responsable de que te violen. Sabes quién es el responsable? El violador.

Tu puedes hacerte media idea de lo que es pasar por algo tan traumatico y que venga alguien detrás a echarte la bronca? No, no es lo que necesita nadie.

Joder... Que puto asco de comentario.
11 K 112

