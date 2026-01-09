edición general
10 meneos
76 clics
Verguenza en la reventa de entradas del Real Madrid

Verguenza en la reventa de entradas del Real Madrid

Esta visto que los del Real Madrid nos tenemos que buscar otro equipo... Es normal que tanto en el Bernabeu o fuera de el se revenda de manera ilegal gran parte de las entradas? nadie va a hacer nada? esto es lo que quiere Florentino para SU Real Madrid? y digo "SU" porque cada dia es menos del aficionado, sino de esa endogamia que tienen alli montada, de gente que ya ni es madridista y solo revende sus entradas. Para ser socio del Real Madrid, tienes que ser hijo o nieto de madrista, por lo que si eres huerfano te jodes!!

| etiquetas: realmadrid , reventa , florentino
8 2 5 K 49 ocio
20 comentarios
8 2 5 K 49 ocio
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Hombre, el madridismo nunca ha destacado por su honradez. xD
7 K 93
Chepacoleta #12 Chepacoleta
#4 va a la zaga del Negreira F.C.
0 K 6
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
Con no ir es suficiente. Ni es algo esencial ni obligatorio. Quien haga el caldo gordo a la puta mafia del fútbol merece todo lo que le pase.
2 K 35
asola33 #14 asola33 *
No entiendo los que van al fútbol a sufrir y con el riesgo de que su equipo pierda. Yo quizás me apuntaría si hubiera "victoria asegurada o devolvemos el dinero".
0 K 13
alfre2 #17 alfre2
#14 mentalidad de videojugador
0 K 12
afrofrog #19 afrofrog
#14 Eso es precisamente (salvo por lo de la devolución) lo que hacen los que deciden que son de uno u otro equipo en función de los campeonatos. De repente chorrocientosmil seguidores del equipo ganador de turno porque el de su tierra no va a ganar champions ni ligas salvo milagro. Chaqueteros no, gracias.
0 K 9
#1 kaos_subversivo
Cambia de deporte mejor
0 K 12
frg #13 frg
¡El fútbol es así!
0 K 11
io1976 #2 io1976
Los dramas del primer mundo.
0 K 10
#7 Leon_Bocanegra
No tengo ni idea de fútbol, así que me pregunto: Puede el Madrid decidir sobre las entradas del estadio del Albacete?
0 K 9
#9 kkculopis *
#7 el Albacete cede X entradas al Madrid y esté las pone a vender desde su web, en la cual tienes que estar registrado. Bueno imagino que será así como es en mi equipo, tienes que ser socio y solicitarlas por web. Así que sí que decide algo
1 K 24
tul #10 tul
#7 floren decide si sale el sol por la mañana o no xD
2 K 28
alfre2 #15 alfre2
#10 al menos ha convencido de ello a todos los medios que controla y a todos los socios. Si tratas de desmentirlo te atacan!
0 K 12
#5 kkculopis
Ufff me dais una pena los del Madrid y el Barsa que no veais
0 K 7
#11 angar300
Sólo en los pueblos se siente el verdadero amor por los colores del equipo (en el que juega el niño). El resto es masoquismo encubierto. :-)
0 K 7
frg #16 frg
#11 También hay clubs como el Júpiter, pero no esperes nada de las "ligas mayores" que sólo son nidos de corrupción.
0 K 11
#3 Taniaaa
De toda la vida he sido Madridista, pero cada dia lo soy menos... Lo que me ha acabao de indignar es que ahora he intentado comprar entradas para el Levante o el Monaco, con el carnet Madridista y es absolutamente imposible... Ya no solo los socios-abonados venden sus entradas, sino que los no abonados, las compran en cuento salen y las revenden tambien... BRAVO FLORENTINO!!!, los que te votan los tienes contentos, pero el 99% de los madridistas NO SON SOCIOS y colaboran con esta reventa ilegal y al final van a tener que irse al Atleti, que al menos son Atleticos de verdad, no como estos madridistas de cuna, que viene el Barsa y la venden por 1000 euros a un chino
0 K 6
javibaz #6 javibaz
#3 Vete a Alemania, en las agencias de viajes venden avión más hotel y entradas para ver el Madrid por poco más de lo que cuestan solo las entradas.
2 K 34
Mala #18 Mala
#3 Iba a criticar al/ la periodista por el titular de la noticia, pero parecer ser que es de tu cosecha.
0 K 11
#20 tobruk1234
#3 No las compres y punto, lo puedes ver por la tele. O es que no has podido comprarlas para revenderlas tú, y hay esta el problema.
0 K 7

menéame