Verguenza en la reventa de entradas del Real Madrid

Esta visto que los del Real Madrid nos tenemos que buscar otro equipo... Es normal que tanto en el Bernabeu o fuera de el se revenda de manera ilegal gran parte de las entradas? nadie va a hacer nada? esto es lo que quiere Florentino para SU Real Madrid? y digo "SU" porque cada dia es menos del aficionado, sino de esa endogamia que tienen alli montada, de gente que ya ni es madridista y solo revende sus entradas. Para ser socio del Real Madrid, tienes que ser hijo o nieto de madrista, por lo que si eres huerfano te jodes!!