La vergüenza ajena que se ha vivido por una carta de Pokémon en McDonald´s demuestra que la codicia de las personas no tiene límites  

En alguna ocasión, las tiendas de McDonald's de Japón han llevado a cabo una colaboración con Pokémon Trading Card Game para ofrecer alguna carta con la compra de un Happy Meal. Eso ha sucedido una vez más en los últimos días con una colaboración que ha concluido en un enorme desastre, ya que la diferencia con otras promociones del pasado es que esta vez se entregaba una carta de Pikachu muy rara que no se podía obtener de otra forma. La codicia de las personas sacó a relucir su lado más perverso y tan vergonzoso que muchos clientes...

3 comentarios
Aokromes
yo para haber dejado llevarse mas de 1 happy meal hubiese puesto de requisito ir con tantos niños como productos querrias llevarte.
aunque conociendo a los japoneses igual hasta alquilaban niños para ir a comprar, pero al menos la comida no se tiraria.
Abril_2025
Pues normal, están dando duros a cuatro pesetas.

Si pones una carta solo en Japón, no en todo el mundo como eran otras promociones, y esta carta es además de Pikachu... Puedes venderla fácilmente por veinte o treinta euros (si está en eBay por 40 es que no la consiguen vender por ese precio)

Para cualquiera que conozca el mundillo le están vendiendo por 8 euros un producto que es una venta segura de 20-30 euros. Es normal que intenten comprar cien, doscientas, las que sean.

Es dinero fácil.
Andreham
Cuando los pobres deben pelearse para conseguir una chorrada que los ricos van a pagar morteradas para conseguir te das cuenta de lo mal que va el sistema.
