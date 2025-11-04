Verge TS Pro 2026: la moto eléctrica que destroza a las gasolina con 1.000 Nm y 350 km de autonomía

Verge Motorcycles ha presentado en el Salón EICMA de Milán la nueva evolución de su moto más rompedora, la Verge TS Pro, que viene con mejoras técnicas muy serias y un rediseño pensado para quienes buscan una experiencia de conducción más refinada y conectada. Aunque mantiene su línea futurista y ese toque rompedor que nos recuerda poderosamente a la película de Tron, esta nueva versión va bastante más allá de un simple lavado de cara.