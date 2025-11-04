Verge TS Pro 2026: la moto eléctrica que destroza a las gasolina con 1.000 Nm y 350 km de autonomía

Verge Motorcycles ha presentado en el Salón EICMA de Milán la nueva evolución de su moto más rompedora, la Verge TS Pro, que viene con mejoras técnicas muy serias y un rediseño pensado para quienes buscan una experiencia de conducción más refinada y conectada. Aunque mantiene su línea futurista y ese toque rompedor que nos recuerda poderosamente a la película de Tron, esta nueva versión va bastante más allá de un simple lavado de cara.
| etiquetas: verge ts pro , moto eléctrica
Añado: a saber la autonomía real real, porque aquí somos todos la leche de respetuosos con la ley y lo que tu quieras pero si le pones eso a alguien que le gusten las motos y quiera exprimirla bien, la autonomía se le va a ir por el desagüe.
Para lo que si les veo algo de futuro es para enduro que no se hacen tantos kilómetros y si es cierto que tiene un par motor impresionante.
Además si empezamos con que los 350 en condiciones reales se quedan en 100 menos, mas luego que no conviene descargar en exceso la batería porque acabas jodiendo el BMS, al final como mucho son 200 km reales. Poca cosa para una ruta decente.
No obstante cada vez se va avanzando mas.
Yo tengo de hacer rutas de 450 km, y si paramos pero en lo alto de montañas o en parajes perdidos de la mano de dios.
cc #3
Para los que reniegan sobre la autonomía de una moto eléctrica, les recomiendo ver los vídeos en YouTube de "Marc Tavels" donde acaba de terminar un viaje en moto eléctrica desde Alemania hasta Tailandia.
m.youtube.com/@MarcTravels/videos
Por cierto, recientemente, la marca de esta moto le prestó una durante varios días para probarla por el Reino Unido. Por si alguien tiene curiosidad. Comparada con la eléctrica con la que él hizo el viaje al sudeste asiático, también cara de narices, esta le pega mil vueltas, sobre todo en el método de carga de batería.
El chaval (Marc) es un poco sosainas, como buen alemán, pero muy majete.
cc
Calcula unos 5 kg por kWh, puede que un poco menos.