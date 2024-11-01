edición general
2 meneos
23 clics

La verdadera razón por la que aparecieron los estados hace miles de años (ENG)

Globalización, migración, cambio climático y guerra: los estados nacionales están actualmente bajo una gran presión en muchos frentes. Comprender las fuerzas que inicialmente impulsaron el surgimiento de estados en todo el mundo puede ayudar a explicar por qué. Una teoría sugiere que fue la intensificación de la agricultura lo que estimuló la creación de estados. Una vez que se utilizaron la fertilización y el riego, produjo un excedente que las élites podían extraer para construir y mantener estados. Sin embargo…

| etiquetas: agricultura , historia , estado
1 1 0 K 14 cultura
6 comentarios
1 1 0 K 14 cultura
emmett_brown #5 emmett_brown
#2 De cosecha, de alimentos, de producción en general.
1 K 22
emmett_brown #1 emmett_brown
Acumulación del excedente. Siguiente pregunta.
1 K 22
JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
#1 De qué excedente? De eso va. Pero bueno, es menéame.
0 K 9
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 De humanos.
1 K 19
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Para guardar el ganado.
0 K 9
#3 vituwaf
Pues para recaudar los impuestos. La duda ofende.
0 K 7

menéame