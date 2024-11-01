edición general
¿La verdad sobre los smartwatches? La vida es mejor sin un fanático acosador en tu muñeca. [ENG]

El arrepentimiento tecnológico está en su apogeo en el mercado de los wearables. El gran secreto oculto de los smartwatches es que, cuando se rompen, nadie los reemplaza. Hay un momento de pánico puro. Si nadie cuenta tus pasos, ¿ocurrieron de verdad? ¿Cómo vas a aguantar el día si no sabes cuántos minutos de sueño de calidad has tenido? ¿Cual es tu ritmo cardíaco en reposo? Pero entonces pasa un día y te das cuenta de que tu reloj te estaba acosando: siendo condescendiente y a continuación sermoneandote.

Torrezzno #2 Torrezzno *
Este es mi dumbwatch. Ultraresistente, solar, radio controlado, con doble zona horaria, cronómetro y cuenta atras. Sin trackers ni tener que estar cargándolo todos los días. Todo ventajas. Encima da un +10 a masculinidad
themarquesito #9 themarquesito
#2 Mi reloj es un Racer sencillo y metálico, que tiene aguja de horas, aguja de minutos, y nada más.
Falk #5 Falk
Para lo único realmente practico es para encontrar el móvil cuando se pierde por casa.
RanaPaca #7 RanaPaca
Tengo varios compañeros con SmartWatch y el otro día en la pausa de café me quedé flipando de lo enganchados y dependientes que son de ello, la información que acumulan las apps y como les condiciona la vida sin que se den cuenta. No sólo miden los pasos e intentan mantener todos los días las puntuaciones, también los ritmos de sueño (y planean sus horas de irse a la cama y levantarse de acuerdo a ello), la comida de la semana, tablas de ejercicios... cada día les salen consejos de qué hacer y…
BastardWolf #6 BastardWolf *
Yo flipo como las personas han decidido esclavizar su mente con esos relojes, que constantemente les estan haciendo señales para romper su concentracion o su introspeccion para atender notificaciones acerca de chorradas que pasan en el mundo exterior (como las notificaciones de sus redes sociales).
He llegado a ver a un amigo mio en el cine constantemente mirando el reloj que se les iluminaba (no he vuelto a invitar a esa persona al cine por maleducada). He visto a la persona que tenia sentada…   » ver todo el comentario
#11 Seat127
#6 los smartwatch decentes suelen tener modo avión o cine, para evitar precisamente eso. Si lo tenían y no lo usaron el problema es más grave y se llam falta de educación.
kosako #8 kosako
Hacemos drama de todo.

Y estoy de acuerdo en cierta crítica hacia la sobre exposición tecnológica. Pero sin pasarnos, al final aquí estamos todos en una web desde un pc/móvil rajando.

Yo el reloj lo uso para fecha/hora y para que me avise de las notificaciones que yo le marco (porque suelo tener el movil en silencio) y poco más. Y cuando entrenaba pues sí, me servía para ver la ruta y el ritmo.

Tampoco me parece algo tan intrusivo.
frg #1 frg
La foto del artículo es representativa, un reloj tan grande que supera con mucho el tamaño de la muñeca. En mi caso descubrí que esos tochos que hay que cargar demasiado a menudo me daban muchas cosas que no utilizaba. Al final compré uno que sólo cuenta pasos, vibra con las notificaciones del móvil y las alarmas, compatible con GadgetBridge y cuya batería dura un par de años.
porquiño #3 porquiño
Hace tiempo que me sucedió lo mismo con las redes sociales, nunca más las vuelvo a pisar. Me está sucediendo con el smartwatch... Creo que estoy ya perdido y no hay vuelta atrás. Me libre de todos las mierdas tipo reloj antes de usarlas.
#4 titomeneao
Pues para los que ya tenemos una edad y algunos achaques agradecemos sus datos, mi médico también. En cualquier caso no uso, ni se usar, el 90% de sus funciones. SI te sientes acosado igual tienes un problema, solo es una herramienta opcional.
pedrobotero #10 pedrobotero *
A la mierda los smartwatch, a ver si van agilizando la salida al mercado de las Smartglasses y se van poniendo a investigar las smartlentillas

Por cierto, en el chollometro hay una oferta para el oneplus smartwatch 3 47 mm por 160 pavos
