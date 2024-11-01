¿La verdad sobre los smartwatches? La vida es mejor sin un fanático acosador en tu muñeca. [ENG]

El arrepentimiento tecnológico está en su apogeo en el mercado de los wearables. El gran secreto oculto de los smartwatches es que, cuando se rompen, nadie los reemplaza. Hay un momento de pánico puro. Si nadie cuenta tus pasos, ¿ocurrieron de verdad? ¿Cómo vas a aguantar el día si no sabes cuántos minutos de sueño de calidad has tenido? ¿Cual es tu ritmo cardíaco en reposo? Pero entonces pasa un día y te das cuenta de que tu reloj te estaba acosando: siendo condescendiente y a continuación sermoneandote.
He llegado a ver a un amigo mio en el cine constantemente mirando el reloj que se les iluminaba (no he vuelto a invitar a esa persona al cine por maleducada). He visto a la persona que tenia sentada… » ver todo el comentario
Y estoy de acuerdo en cierta crítica hacia la sobre exposición tecnológica. Pero sin pasarnos, al final aquí estamos todos en una web desde un pc/móvil rajando.
Yo el reloj lo uso para fecha/hora y para que me avise de las notificaciones que yo le marco (porque suelo tener el movil en silencio) y poco más. Y cuando entrenaba pues sí, me servía para ver la ruta y el ritmo.
Tampoco me parece algo tan intrusivo.
