La verdad sobre China: Capitalismo, Socialismo y Futuro

En este episodio de NoObstante, AymeRoman conversa con Marga Ferré: presidenta del think tank Transform! Europe, sindicalista, periodista y dirigente política que durante años ha estado estudiando la realidad de China. Hablaremos de China. De por qué desde aquí solemos leer la experiencia china como una distopía autoritaria o, en algunos casos, como un ejemplo de “capitalismo salvaje”, y de qué se pierde cuando analizamos realidades complejas (e imperfectas) desde las categorías eurocéntricas del siglo XX.
