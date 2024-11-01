El verano de 2025, el más cálido desde 1961 en España con 33 días de ola de calor y seco

Fue un verano muy seco en el noroeste peninsular donde se concentraron los grandes incendios forestales. El verano de 2025 es ya oficialmente el más cálido de la serie histórica, desde 1961, en España, con un total de 33 días de ola de calor y seco en cuanto a precipitaciones, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, en una rueda de prensa celebrada este martes.