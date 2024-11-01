edición general
El verano de 2025, el más cálido desde 1961 en España con 33 días de ola de calor y seco

El verano de 2025, el más cálido desde 1961 en España con 33 días de ola de calor y seco

Fue un verano muy seco en el noroeste peninsular donde se concentraron los grandes incendios forestales. El verano de 2025 es ya oficialmente el más cálido de la serie histórica, desde 1961, en España, con un total de 33 días de ola de calor y seco en cuanto a precipitaciones, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, en una rueda de prensa celebrada este martes.

#1 ombresaco
Deberián mejorar el titular, va a haber gente que entienda:

- ¿Ves, es eso es que en 1961 hizo más calor? El cambio climático es una falacia!
+ No, es que ahí empieza la serie histórica
