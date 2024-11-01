edición general
9 meneos
28 clics
Ver películas de Studio Ghibli nos hace más felices. La ciencia lo avala: los animes de Hayao Miyazaki pueden mejorar tu calidad de vida

Ver películas de Studio Ghibli nos hace más felices. La ciencia lo avala: los animes de Hayao Miyazaki pueden mejorar tu calidad de vida

Los investigadores publicaron los resultados en JMIR Serious Games, y han concluido que sí que existe un impacto significante y positivo al consumir este tipo de obras. El resultado sugiere que elegir pasatiempos como las películas de Studio Ghibli pueden ser muy beneficiosas para nuestra salud mental y ayudar a los jóvenes a lidiar con el estrés, la ansiedad y la tristeza.

| etiquetas: películas , studio ghibli , felices , animes , hayao , miyazaki , calidad , vida
7 2 0 K 102 cultura
4 comentarios
7 2 0 K 102 cultura
WcPC #1 WcPC
A ver, cojonudo todo el trabajo de Ghibli, de verdad inmenso...
Pero decir que "la tumba de las luciérnagas" nos hace más felices....
No se yo.
7 K 75
Metabarón #3 Metabarón
A mí toda película de mi infancia me hace más feliz, aunque sea Akira.
1 K 18
DDJ #4 DDJ *
investigadores =/= la ciencia lo avala
0 K 10
ElBeaver #2 ElBeaver
A mí me dan asco
0 K 7

menéame