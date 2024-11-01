Ver películas de Studio Ghibli nos hace más felices. La ciencia lo avala: los animes de Hayao Miyazaki pueden mejorar tu calidad de vida

Los investigadores publicaron los resultados en JMIR Serious Games, y han concluido que sí que existe un impacto significante y positivo al consumir este tipo de obras. El resultado sugiere que elegir pasatiempos como las películas de Studio Ghibli pueden ser muy beneficiosas para nuestra salud mental y ayudar a los jóvenes a lidiar con el estrés, la ansiedad y la tristeza.
Pero decir que "la tumba de las luciérnagas" nos hace más felices....
No se yo.