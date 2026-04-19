Las ventas de vehículos eléctricos se disparan en los principales mercados europeos mientras los conductores evitan la gasolina cara [ENG]

Las ventas de coches totalmente eléctricos en los principales mercados automovilísticos de Europa aumentaron casi un tercio en el primer trimestre de 2026, ya que los conductores buscaron alternativas a los motores de combustión tras la guerra en Irán, que provocó el mayor aumento del precio de la gasolina en años. Las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos de batería (BEV), un indicador de las ventas, crecieron un 29,4% respecto al año anterior hasta casi 560.000 en el trimestre y aumentaron un 51,3% hasta más de 240.000 en marzo.