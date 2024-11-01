La ventaja competitiva de la imbecilidad

La estupidez es funcional a ciertas dinámicas sociales porque favorece la estabilidad y el orden en sistemas jerárquicos o burocráticos, puede verse como una forma de selección adversa cultural: el sistema premia a individuos que, por su menor capacidad crítica o menor cuestionamiento, encajan mejor en roles donde la obediencia, la conformidad y la mediocridad son mejor retribuidos que la creatividad o el talento disruptivo. Esto hace que aquellos con menos capacidad o disposición para cuestionar y complicar al sistema prosperen.
| etiquetas: sociedad , opinión , pino aprile , libro , nuevo elogio del imbécil
Como dijo Churchil: "el mejor argumento contra la democracia es una conversación de cinco minutos con un votante promedio"
Los eruditos, intelectuales, leidos y pensadores son una amenaza.
Menudo sistema de mierda!!!
Menos mal que han hecho un estudio para aclarar eso!
-El rasgo de ser imbécil , permite que existan grupos de humanos humildes (asumen que son imbéciles ergo asumen la decisión del grupo) que también tiene un comportamiento erratico y sin embargo corrigen una parte de la imbecilidad vital, no así la política , algo que por ejemplo se aprecia en esos obreros de clase baja , totalmente imbeciles que… » ver todo el comentario
No sé, yo a este artículo le noto cierto tono aporofóbico. Espero que no esté criticando veladamente a los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad.