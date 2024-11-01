La ventaja competitiva de la imbecilidad

La estupidez es funcional a ciertas dinámicas sociales porque favorece la estabilidad y el orden en sistemas jerárquicos o burocráticos, puede verse como una forma de selección adversa cultural: el sistema premia a individuos que, por su menor capacidad crítica o menor cuestionamiento, encajan mejor en roles donde la obediencia, la conformidad y la mediocridad son mejor retribuidos que la creatividad o el talento disruptivo. Esto hace que aquellos con menos capacidad o disposición para cuestionar y complicar al sistema prosperen.