La ventaja competitiva de la imbecilidad

La estupidez es funcional a ciertas dinámicas sociales porque favorece la estabilidad y el orden en sistemas jerárquicos o burocráticos, puede verse como una forma de selección adversa cultural: el sistema premia a individuos que, por su menor capacidad crítica o menor cuestionamiento, encajan mejor en roles donde la obediencia, la conformidad y la mediocridad son mejor retribuidos que la creatividad o el talento disruptivo. Esto hace que aquellos con menos capacidad o disposición para cuestionar y complicar al sistema prosperen.

CosaCosa
Sin embargo, los muy listos, son tan listos y tan libres que jamás pueden co struir nada, porque están demasiado ocupados siendo más superiores que el resto. Lo que en la práctica, les convierte en los más mediocres
K 14
DrEvil
Las redes sociales dan buena cuenta de ello :troll:
Como dijo Churchil: "el mejor argumento contra la democracia es una conversación de cinco minutos con un votante promedio"
K 14
The_Ignorator
Ya se sabe: "Ser estúpido debe ser genial, porque conozco a muchos y ninguno se queja de serlo"
K 10
MisturaFina
El capitalismo esta formado por un puñado de hijos de puta con mucho poder y una gran cantidad de borregos que hacen caso a cambio de caramelos y promesas.
Los eruditos, intelectuales, leidos y pensadores son una amenaza.
Menudo sistema de mierda!!!
K 8
Mikhail
Este artículo es para los que se preguntan cómo lisiados intelectuales del estilo de Feijoo, M. Rajoy o la IDA pueden llegar a ser presidentes de algo... :-S
K 8
BoosterFelix
#4 Ya probamos la otra vía, y lo que nos proporcionó es un Juan Carlos I, cuya delincuencia tuvimos que soportar durante mas de 40 años sin poder hacer nada. A los otros, al menos, podemos dejar de votarles en cuanto les veamos detalles o comportamientos que no nos gusten.
K 7
Moteplass
Aceptar los marrones sin protestar hace que los jefes te asciendan antes que alguien que se queja y pone pegas.

Menos mal que han hecho un estudio para aclarar eso!
K 7
Blackat
-Ser imbécil, tonto o tener un comportamiento catalogado de imbécil debe ser de utilidad para la evolución por que si no ese rasgo ya no existiría.

-El rasgo de ser imbécil , permite que existan grupos de humanos humildes (asumen que son imbéciles ergo asumen la decisión del grupo) que también tiene un comportamiento erratico y sin embargo corrigen una parte de la imbecilidad vital, no así la política , algo que por ejemplo se aprecia en esos obreros de clase baja , totalmente imbeciles que…   » ver todo el comentario
K 7
BoosterFelix
"favorece la estabilidad y el orden en sistemas jerárquicos o burocráticos"

No sé, yo a este artículo le noto cierto tono aporofóbico. Espero que no esté criticando veladamente a los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad.
K 7
Moteplass
#1 tu le ves un tono aporafobico a un anuncio de lechugas.
K 7

menéame