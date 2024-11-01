edición general
Venezuela, Jeffrey Sachs en el Consejo de Seguridad de la ONU

Venezuela, Jeffrey Sachs en el Consejo de Seguridad de la ONU  

Ponencia de Jeffrey Sachs en el Consejo de Seguridad de la ONU

| etiquetas: jeffrey sachs , onu , consejo de seguridad de la onu , venezuela
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Jeffrey Sachs tiene varios roles en la ONU, siendo el principal su función como Asesor Especial en Desarrollo Sostenible para el Secretario General, António Guterres, además de dirigir la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) y ser Defensor de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). También ha sido asesor de otros Secretarios Generales y comisionado en otras iniciativas de la ONU.
Veelicus #2 Veelicus
#1 Y ha estado en el gobierno de EEUU, sabe bien como funciona esa mafia
