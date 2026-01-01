Venezuela: el golpe y la maldición petrolera

Las grandes empresas del sector han tenido un papel relevante en la intervención estadounidense. Las sanciones y las denuncias en tribunales de arbitraje allanaron el camino al secuestro de Maduro. El narcotráfico, los presos políticos y otras excusas han sonado como justificaciones del golpe de Estado en Venezuela. Pero hay que agradecerle su sinceridad a Trump, quien ha declarado que su objetivo era “recuperar su petróleo”. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, ha puntualizado que considera la nacionalización de la industria