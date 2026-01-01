edición general
Venezuela: el golpe y la maldición petrolera

Las grandes empresas del sector han tenido un papel relevante en la intervención estadounidense. Las sanciones y las denuncias en tribunales de arbitraje allanaron el camino al secuestro de Maduro. El narcotráfico, los presos políticos y otras excusas han sonado como justificaciones del golpe de Estado en Venezuela. Pero hay que agradecerle su sinceridad a Trump, quien ha declarado que su objetivo era “recuperar su petróleo”. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, ha puntualizado que considera la nacionalización de la industria

gale
La calidad de vida de los ciudadanos de un país no depende del tamaño del país ni de la cantidad de petróleo o tierras raras que tenga. Y a los datos del planeta Tierra me remito.
