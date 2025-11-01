edición general
Venezuela cumple un año sin cifras oficiales de inflación

Venezuela cumple este sábado un año sin cifras oficiales y actualizadas de inflación -que fue de un 4 % en octubre de 2024-, lo que hace que «todos se muevan a tientas» en cuanto a su planificación financiera y deja a los venezolanos a «ciegas» sobre el rumbo de la economía, dijo a EFE el profesor universitario Jesús Palacios. Sin cifras recientes de inflación emitidas por el Banco Central de Venezuela (BCV), resulta «difícil negociar incrementos salariales», advirtió Palacios, y las empresas no tienen referencias para planificar...

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Y sin enseñar las actas
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
#1 las tiene ese que fundo Podemos...y es un pesao.
salchipapa77 #2 salchipapa77
Y sin democracia.
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#2 sin qué?
Dene #7 Dene
Como USA!!
#6 Suleiman
Como Trump! Lo que no se ve, no existe.
#5 jjmf
Así no hace falta que se las inventen.
