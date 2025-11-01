Venezuela cumple un año sin cifras oficiales de inflación

Venezuela cumple este sábado un año sin cifras oficiales y actualizadas de inflación -que fue de un 4 % en octubre de 2024-, lo que hace que «todos se muevan a tientas» en cuanto a su planificación financiera y deja a los venezolanos a «ciegas» sobre el rumbo de la economía, dijo a EFE el profesor universitario Jesús Palacios. Sin cifras recientes de inflación emitidas por el Banco Central de Venezuela (BCV), resulta «difícil negociar incrementos salariales», advirtió Palacios, y las empresas no tienen referencias para planificar...