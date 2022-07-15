Vendedores callejeros parisinos de antaño [Eng]  

Comprar en el París de la Belle Époque no era precisamente… bueno, cómodo. Los almacenes y tiendas de comestibles eran un concepto muy novedoso en la segunda mitad del siglo XIX, y las pocas que existían solo atendían a la élite adinerada. Además, existía una ley francesa que prohibía a los comerciantes vender o especializarse en más de un producto; por lo tanto, un fabricante de candelabros no podía ofrecer a sus clientes cubiertos de plata a juego. Como comerciante, uno tenía que elegir su mercancía y ceñirse a ella.